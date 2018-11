Gicu Grozav a spus că nu se gândeşte să semneze cu FCSB, chiar dacă a fost dat afară de Dinamo după o lună de zile. Mijlocaşul a spus, pentru ProX, că până în ianuarie se va antrena singur, iar apoi îşi va căuta un alt angajament, dar în niciun caz nu va semna cu FCSB pentru că nu s-ar simţi împăcat cu o asemenea decizie.

"Am spus că nu pot juca la FCSB şi am ales Dinamo. Când eşti bun, lumea te ia de prost. Rămân la decizia pe care am luat-o atunci. Nu aş putea să merg acolo, nu m-aş simţi eu împăcat. Poate că multă lumă mă... citeste mai mult