Gropile terorii

Ministrul delegat pentru Proiecte de Infrastructura de Interes National si Investitii Straine, Dan Sova, a declarat, joi, la Bistrita, ca CNADNR are nevoie de 4 miliarde de euro pentru a astupa gropile din sosele, iar in buget are doar 180 de milioane...

Daily business, 28 Iunie 2013