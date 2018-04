• fermierii ar trebui să fie mai cumpătaţi la încheierea contractelor de valorificare a producţiei de grâu din acest an • se preconizează o cotaţie de 1 leu/kg de grâu pentru toamna acestui an



Nu vă grăbiţi să încheiaţi contracte pentru valorificarea grâului din acest an agricol la actuala cotaţie!, este semnalul pe care unii dintre producătorii agricoli locali îl lansează în piaţă. Aceştia au convingerea că preţul grâului din producţia din acest an va urca la cote mult mai avantajoase pentru producători decât preţul care li se oferă la acest moment. “Agricultorii ar trebui să nu facă contractele de vânzare a grâului la cotaţia de acum.... citeste mai mult