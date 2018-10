Pablo Escobar a ajuns sa fie idolul a milioane de oameni, dupa ce viata sa a fost portretizata in mai multe productii ca Narcos sau El Patron del Mal.

Celebrul traficant de droguri a ajuns sa fie cunoscut pentru viata sa luxoasa si plina de pericole, insa adevaratele orori au ramas ascunse in spatele productiilor TV, scrie sport.ro.

Escobar a ucis mii de oameni, personal sau prin asasinii sai, cei ce au instaurat un adevarat regim al terorii in anii 80 in Columbia prin asasinate si atentate cu bomba.

O astfel de fapta este relatata de Virginia Vallejo, cea care era una dintre... citeste mai mult