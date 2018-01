Hepatita C este o boală cauzată de infecţia cu virusul hepatitei C. Contactul direct cu o cantitate cât de mică de sânge poate provoca această infecţie. Hepatita C este de aproximativ şapte ori mai infecţioasă decât HIV-ul. În plus virusul hepatitei C...

Cuget Liber, 21 Iunie 2016