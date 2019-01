Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a făcut noi precizări după ce s-a anunțat închiderea școlilor pentru ziua de vineri din cauza epidemiei de gripă.

„În urmă cu două ore am primit rezultatele ultimei săptămâni privitor la numărul de cazuri de gripă de la Institutul Național de Sănătate Publică și pentru că este a doua săptămână când numărul cazurilor diagnosticate depășește numărul cazurilor estimate, am decis că trebuie să facem ceva. Teoretic am cerut Ministerului Educației să suspende cursurile pentru ziua de vineri. Având în vedere că mâine e zi liberă, patru zile ne-ar ajuta să câștigăm puțin timp. Suspendând cursurile nu... citeste mai mult

