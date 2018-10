Fostul premier Sorin Grindeanu, actualul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), a declarat, vineri, la Timişoara, că nu are un salariu de 10.000 de euro lunar, aşa cum s-a vehiculat, ci de 8.000 de lei, transmite corespondentul MEDIAFAX.

Sorin Grindeanu spune că venitul său este de 8.000 de lei, precizând, în glumă, că are probleme cu soţia pe această temă.

