Grigore Arbore - 75!

Astàzi colaboratorul nostru, scriitorul, criticul de artà si omul de culturà Grigore Arbore implineste 75 de ani. de artà. Nàscut la 11 iunie 1943, in Pietrosita, Dambovita, intr-o familie de mosneni munteni, Grigore Arbore (pseudonimul literar al lui Grigore Popescu) a fàcut studii universitare la Cluj si Bucuresti finalizandu-le cu diplome in istoria lumii antice si arheologie (1965) si istoria artei (1970). A fàcut studi post-graduate (1973-1975) in teoria si istoria criticii la Scuola Normale Superiore di Pisa finalizandu-le cu obtinerea cu Magna cum laude a doctoratului in istoria artei cu o o tezà despre Cetatea idealà... citeste mai mult