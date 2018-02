Liderul de sindicat al Salinei Slănic Prahova a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că cei 200 de salariaţi ai minei au decis să suspende greva până joi dimineaţa.

“ Decizia a fost luată în urma întâlnirii pe care am avut-o astăzi (n.r. - miercuri) cu ministrul Economiei. Nu am renunţat la grevă. Am suspendat-o până joi, la ora 10.00. Ni s-a spus că vor veni de la minister şi de la conducerea societăţii, la negocieri”, a declarat liderul de sindicat, Alexandru Drăgoi.

Întrebat dacă are promisiuni că angajaţii vor obţine majorări... citeste mai mult

