Greseala pe care o fac femeile in biserica! Este cel mai mare pacat

Se stie ca femeile trebuie sa poarte in biserica o fusta lunga. De asemenea, este bine ca ele sa aiba capul acoperit. In plus, nu trebuie sa fie machiate atunci cand merg la biserica. Insa, nu toate doamnele si domnisoarele tin cont de lucrul acesta.

Mai mult decat atat, ele trebuie sa renunte la bijuterii si sa fie cat mai simple atunci cand merg in casa lui Dumnezeu. Motivul pentru care se impune o astfel de regula este acela ca ele pot atrage atentia barbatilor care participa la slujba. De... citeste mai mult