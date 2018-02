Speciile care au un continut ridicat de nitrati sunt reprezentate in general de legume cu frunze la care acumularea se realizeaza in frunze, ciclul de vegetatie pana la data recoltarii fiind scurt (salata, spanac, rucola).

Tot in aceasta categorie se incadreaza si cateva specii de radacinoase, la care acumularea se face cu precadere in radacini (sfecla rosie, ridichi).

In plus, odata recoltate, salata, spanacul dar si alte legume cu frunze ar trebui consumate cat mai repede, daca nu, macar pastrati-le la lumina, nu la intuneric.

