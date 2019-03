Grefierii se opun injustitiei sociale!

Instantele si parchetele – bombe cu ceas

In ultimii trei ani de zile, organizatiile sindicale si profesionale, constituite la nivelul profesiei, au dat eficienta dialogului social in raport cu factorii de decizie, insa acestia din urma au ignorat, efectiv, problemele cu care se confrunta grefierii din Romania.

Asa incat, incepand de luni, 11 martie 2019, intreg corpul profesional al personalului auxiliar de specialitate si conex din Instante si Parchete, se afla in protest, la nivel national, prin purtarea unei banderole albe. Masura a fost luata de organele de conducere ale sindicatului si asociatiei, ca urmare a pasivitatii factorilor de... citeste mai mult

acum 18 min. in Locale, Vizualizari: 8 , Sursa: Ziarul Impact in