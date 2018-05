Grecia: eforturile de reducere a creditelor neperformante dau roade

Băncile din zona euro au continuat să-şi reducă volumul de credite neperformante în ultimul trimestru al anului trecut, relevă date publicate recent de Banca Centrală Europeană, potrivit Kathimerini.com.

Creditele neperformante din cadrul băncilor supervizate de BCE au scăzut la 721 miliarde de euro până la sfârşitul anului trecut, de la 759 miliarde de euro cu un an în urmă, Italia, Spania, Irlanda, Portugalia şi Grecia înregistrând toate progrese.

Raportul creditelor rele la nivelul blocului a scăzut sub 5% anul trecut, dar se menţine la peste 10% în cazul Italiei, Irlandei şi Portugaliei. În cazul Greciei, acesta s-a situat la 45%, NPL-urile scăzând la 101 miliarde de euro la sfârşitul an citeste mai mult

acum 51 min. in Politica, Vizualizari: 21 , Sursa: Ziarul Financiar in