Franta: Peste 79.000 de solicitari de azil in cursul anul 2015 Franta a inregistrat peste 79.000 de solicitari de azil in cursul anului 2015, cu 22 la suta mai multe decat in 2014, anunta autoritatile franceze, potrivit site-ului agentiei AFP....

9am, 13 Ianuarie 2016