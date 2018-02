Un grav accident rutier a avut loc, vineri, în județul Constanța, în localitatea Mihai Viteazu.

Un microbuz cu călători s-a ciocnit cu un tir, scrie Ziua de Constanța.

GRAV ACCIDENT! Intervine ELICOPTERUL SMURD! Un MICROBUZ CU CĂLĂTORI S-A CIOCNIT CU UN TIR

Potrivit sursei citate, în microbuz se aflau 15 pasageri.

La fața locului au ajuns mai multe echipaje de ambulanță, dar și un elicopter SMURD.... citeste mai mult

