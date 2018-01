Bruno Mars şi muzica R&B s-au impus în faţa reprezentanţilor muzicii rap, Kendrick Lamar şi Jay-Z, reuşind să câştige premiile la principalele categorii ale celei de-a 60-a ediţii Grammy. Prezentăm în continuare lista principalilor câştigători ai premiilor Grammy 2017:

GENERAL:

- Albumul anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Înregistrarea anului: "24K Magic" - Bruno Mars

- Piesa anului: "That's What I Like" - Bruno Mars

- Cel mai bun artist la debut: Alessia Cara

POP:

- Cea mai bună interpretare pop duo/grup: "Feel It Still" - Portugal. The Man

- Cel mai bun album pop: "÷... citeste mai mult