GRAMMY 2018: Bruno Mars, invingator la categoria Record of the Year

Bruno Mars a câştigat premiul Grammy la categoria Record of the Year (înregistrarea anului) cu piesa "24K Magic", duminică, în cadrul celei de-a 60-a ediţii Grammy Awards, într-o ceremonie desfăşurată la New York.



La această categorie au mai fost nominalizate piesele "Redboned" - Childish Gambino, "The Story Of O.J." - Jay-Z, "Humble" - Kendrick Lamar şi respectiv "Despacito" - Luis Fonsi & Daddy Yankee Featuring Justin Bieber. AGERPRES

