În maximum un an, comuna Limanu va avea o grădiniță nouă. Marţi, 26 martie, edilul localității, Daniel Gheorghe Georgescu, a semnat ordinul de începere al lucrărilor pentru acest obiectiv.

Lucrările vor fi finanțate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, componenta educaționala si sociala și se vor derula pe o perioada de maximum 12 luni.

"Consider ca este esențial sa investim în educația copiilor noștri, iar o grădiniță noua era o necesitate. Am cautat constant surse alternative de finanțare pentru obiectivele pe care le consider prioritare pentru comunitatea pe care o reprezint, iar astăzi, iata,... citeste mai mult

