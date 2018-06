GPeC SUMMIT 2018: Peste 1.000 de participanti, 40 speakeri locali si internationali si 2 masterclass-uri sold out Editia de 13 ani a GPeC SUMMIT, cel mai important eveniment de e-commerce din Europa Centrala si de Est, a avut loc la Bucuresti intre 29-30-31 mai si a reunit peste 1000 de participanti unici in cele 3 zile de conferinta. Brian McBride, Peep Laja si Karl Gilis au fost doar cativa dintre specialistii recunoscuti la nivel global care au urcat pe scena evenimentului.

In premiera, GPeC & iSense Solutions au prezentat Studiul de Piata E-commerce cuprinzand cele mai noi cifre despre comportamentul consumatorilor online din Romania, cat cheltuiesc si ce... citeste mai mult