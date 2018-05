Vasile Straton • Ieseanul Vasile Straton este gropar de 25 ani si duce in spate o poveste incredibila • In Iasi este cel mai vechi in meseria sa si spune ca in timpul acesta a sapat groapa catorva mii de ieseni • De o viata rascoleste pamantul...

Buna ziua Iasi, 20 Iunie 2012