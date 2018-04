Gospel Jesus

Ce inseamna Pastele la americani? Evident, e vorba de Pastele catolic. Care e foarte diferit de cel ortodox. Noi, in noaptea de Inviere, mergem la biserica si cantam “Hristos a inviat”. Ei nu au nici o slujba, pastreaza starea de durere a mortii lui Iisus. Toata Saptamana Patimilor, si pana in ziua de duminica, este o atamosfera de doliu. Nici flori nu se admit sa se aduca la biserica.

In contrast cu acest fel de a intampina si trai Pastele, se desfasoara o forma libera de bucurie a Invierii.

Am participat la doua mari evenimete Pascale.

Pe o mare... citeste mai mult