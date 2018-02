Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat luni că preşedintele Klaus Iohannis are, conform Constituţiei şi jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României, atributul de a o revoca sau nu pe Laura Codruţa Kovesi din funcţia de procuror şef al DNA.

"Vreau să infirm o teză care circulă cu viteza luminii de două zile, şi anume că preşedintele nu are altă variantă decât să o revoce pe şefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident că preşedintele are, conform Constituţiei şi jurisprudenţei Curţii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie chiar din 2005 a Curţii... citeste mai mult