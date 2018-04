Gorghiu, despre mutarea ambasadei Romaniei in Israel: Arunca o noua pata pe imaginea tarii in lume Senatorul PNL Alina Gorghiu a spune ca memorandumul privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim este o tema ''ce arunca o noua pata pe imaginea tarii in lume'', adaugand ca ''iminentul scandal de amploare care va izbucni'' este menit sa distraga atentia de la ''modificarile controversate la Coduri''.

acum 48 min. in Social, Vizualizari: 24 , Sursa: 9am in