GoPro cauta cumparator, dupa ce vanzarile companiei au scazut puternic

​GoPro, compania americana celebra pentru camerele sale de actiune, este in dificultate si cauta un cumparator, a spus seful companiei, pentru CNBC. Compania spune ca nu va mai fabrica drone si ca va renunta la o cincime dintre angajati.

GoPro are sediul in California si s-a infiintat in 2004. Ultimii ani au fost foarte grei, compania terminand 2015 si 2016 pe pierderi. Pentru semestrul al patrulea astepta vanzari de 470 milioane dolari, dar a modificat drastic prognoza, catre 340 milioane dolari.

In plus, GoPro va renunta la 250 dintre cei 1.250 de angajati si va renunta in a mai fabrica drone, motivand decizia prin faptul ca regulile tot mai stricte... citeste mai mult