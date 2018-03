Google vrea sa foloseasca inteligenta artificiala pentru a examina retina utilizatorilor Cercetatorii de la Google au facut un experiement prin care au folosit inteligenta artificiala, cu scopul de a analiza retina utilizatorilor. Potrivit acestora, studiul ajuta la a previziona probabilitatea ca un pacient să sufere un atac de cord sau cerebral, prin examinarea imaginilor retinei.

Compania IT pregateste o adevarata revolutie in domeniul medical: diagnosticarea afectiunilor cardiovasculare va fi posibila printr-o "scanare" a retinei utilizatorilor Google. Studiul finalizat in acest sens a oferit date impresionante, iar bazele pentru o lume medicala ajutata de... citeste mai mult

