​Grupul Alphabet a mutat 15,9 miliarde euro intr-o entitate din paradisul fiscal Bermuda, reusind in acest fel sa plateasca per total impozite cu cateva miliarde de euro mai mici, arata documente ale autoritatilor fiscale olandeze, citate de Bloomberg. Google, dar si alte mari companii americane, se folosesc de multiple structuri financiare si muta banii intre diverse firme pentru a "proteja" profittul de taxele din diversele tari si pentru a ramane cu mult mai multi bani.

In cazul de fata, date emise catre Camera de Comert a Olandei arata ca Google muta veniturile de la o sucursala irlandeza la una din... citeste mai mult