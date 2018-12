Noua funcţie de pe jachetă se numeşte „Always Together” şi este destinată mai ales persoanelor care, în general, nu au atât de multă grijă de lucrurile lor.

Obiectul vestimentar se conectează la smartphone prin Bluetooth şi îl avertizează pe purtător atunci când se îndepărtează prea mult de telefonul său printr-o notificare push.

De asemenea, senzorul Always Together este amplasat la încheietura jachetei şi se aprinde de fiecare dată când îţi laşi telefonul pe masă, de exemplu, şi te îndepărtezi prea mult de el.

De asemenea, geaca inteligentă are şi control asupra aplicaţiei de muzică din telefon, cât şi a unor funcţii incluse în Google Maps,... citeste mai mult

