Google ofera cursuri gratuite pentru cei care isi cauta un job Udacity, platforma globala de instruire online, a anuntat un nou parteneriat cu Google, prin care vor lansa un program special dedicat persoanelor care se afla in cautarea unui loc de munca. Oamenii vor beneficia de instruire in a-si realizeze corect un CV, si cum trebuie sa abordeze interviurile de angajare.

Udacity impreuna cu gigantul Google vor spori sansele oamenilor de a-si gasi un loc de munca, indiferent daca este vorba de primul job din viata lor, sau de o schimbare de cariera. Deja cele doua companii au lansat un program similar in luna martie, cursul pilot Networking for Career Succes.

