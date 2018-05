Planurile de stocare contracost oferite de Google se vor numi de acum înainte Google One, în loc de Google Drive. Brandul Google Drive rămâne în continuare activ pentru versiunea gratuită. Aceasta rămâne neschimbată şi oferă 15 GB pentru stocare pentru toate serviciile ataşate unui cont Google (Gmail, Photos etc.). Noul Google One aduce două schimbări importante în ceea ce priveşte opţiunile de stocare online. În primul rând, este lansată o nouă opţiune, care oferă 200 GB pentru 3 dolari pe lună. În al doilea rând, este eliminat planul de 1 TB care costa 10 dolari şi este ieftinit cel de 2 TB, care-i ia locul şi costă acum 10 dolari în loc de... citeste mai mult

2018-05, IT&C, Sursa: Adevarul