Google invata sa prognozeze decesul pacientilor!

Algoritmul-diagnostic, elaborat de Google, are capacitatea de a prognoza durata unei internari, eventualitatea revenirii in spital, chiar moartea pacientului. Noua metoda se afla in faza de experiementare.



Specialistii Google au pus la punct o retea neurala pe baza de algoritmi care poate evalua starea de sanatate a pacientului, calculand chiar data decesului acestuia, informeaza Bloomberg, citand studiul companiei.

Potrivit sursei, in timpul perioadei de experimentare, algoritmul a prognozat moartea unei femei cu o forma... citeste mai mult