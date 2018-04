Părintele Google, Alphabet a anunţat că veniturile nete ale companiei au crescut în primul trimestru pe fondul vânzărilor puternice de reclame digitale şi a ajustărilor contabile, relatează CBSNews.

Veniturile nete ale Google au explodat cu 73%, la 9,4 miliarde de dolari, sau 13,33 de dolari per acţiune. Câştigurile ajustate pentru veniturile curente, inclusiv cele rezultate din modificarea contabilă au fost de 9,93 de dolari per acţiune.

Rezultatele au bătut aşteptările analiştilor de pe Wall Street, întrucât media estimată de 13 analişti din cadrul companiei de conultanţă Zack Investment Research estima un câştig de 9,21 de dolari per... citeste mai mult