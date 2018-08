Google a lansat Android 9 Pie. Care sunt principalele noutati pe care le aduce aceasta versiune Prezentat in urma cu aproape trei luni, Android 9 a fost lansat aseara si este disponibil deja pentru cei care sunt curiosi sa afle ce surprize ne-au pregatit cei de la Google. Cu aceasta ocazie am aflat si numele care i-a fost distribuit acestei versiuni, si anume Pie (in traducere "Placinta"), renuntanu-se astfel la toate acele versiuni care aparusera inainte de lansarea oficiala de ieri (Peppermint, Popsicle, Pudding sau Pumpkin). Android 9 Pie poate fi... citeste mai mult

azi, 15:46 in IT&C, Vizualizari: 91 , Sursa: Manager in