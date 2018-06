Golul 100 al Cupei Mondiale marcat de Messi

Lionel Messi s-a nascut in zodia golului, fara doar si poate, iar reusita din meciul cu Nigeria a intrat in istoria Cupei Mondiale.

Golul marcat de Messi in poarta Super Vulturilor a fost al 100-lea inscris la Cupa Mondiala din Rusia.

In 2010, Andres Iniesta inscria pentru Spania golul 100 al Mondialului din Africa de Sud, iar patru ani mai tarziu brazilianul Neymar avea ocazia sa marcheze al 100-lea gol in turneul final de acasa.

A intrat definitiv în istoria fotbalului argentinian

Lionel Messi a spart gheata la Mondialul din Rusia si a marcat primul sau gol pentru Argentina.

