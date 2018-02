Atacantul FC Botoşani, Bojan Golubović, a declarat că meciul de luni cu CSM Poli Iaşi are o miză uriaşă. Atacantul, care în trecut a evoluat pentru ieşeni, speră la o primire bună în Copou însă a avertizat că nu va face concesii şi va da tonul la luptă. „E un meci ca oricare altul. E drept însă că e o partidă cu o miză foarte importantă. Iaşul este o echipă bună şi am o părere foarte bună despre ei. Au jucători foarte buni, dar nu trebuie să ne speriem de acest joc. Sper să pot să dau tonul la luptă. Am făcut lucruri frumoase cât am stat acolo şi sper să fiu primit bine. Am dat tot... citeste mai mult