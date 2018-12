FCSB a învins FC Botoşani cu 3-1, în deplasare, chiar dacă în repriza a doua echipa lui Nicolae Dică a cedat posesia şi iniţiativa partidei. Cătălin Golofca, fostul fotbalist de la FCSB, a marcat şi a jucat determinat, cu dorinţă de revanşă, dar n-a fost de ajuns pentru echipa ca echipa sa să câştige. FC Botoşani rămâne fără succes în duelurile directe cu FCSB până acum.

La flash-interviul de după meci, Golofca a spus că e nepermis să-i faci cadouri FCSB-ului: "Am marcat, dar din păcate am pierdut. Le-am făcut şi cadouri, nu poţi face cadouri Stelei. Aşa s-a terminat jocul. Am jucat cu ambiţie, nu e vorba de revanşă. N-am reuşit să luăm niciun punct şi e păcat!", a spus... citeste mai mult