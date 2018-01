Cătălin Golofca (27 de ani) s-a întors de unde a plecat, la FC Botoşani, şi susţine că nici acum nu înţelege motivele pentru care a rezistat la vicecampioana României doar jumătate de an.

Doar opt meciuri a strâns Golofca la FCSB, timp în care nu a convins şi a fost aspru criticat de Gigi Becali. Deşi susţine că este fericit că a reuşit să ajungă la vicecampioana României, mijlocaşul nu găseşte o explicaţie pentru evoluţiile slabe: „Nu m-au deranjat criticile patronului (n.r. Gigi Becali), pentru că nu citeam presa, aşa că nu am avut nicio problemă cu asta. Nu am... citeste mai mult