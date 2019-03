Mijlocaşul Botoşaniului anunţă că vrea să câştige playout-ul în acest sezon, chiar dacă e conştient că vor fi meciuri foarte dificile.



”Din păcate am luat un singur punct. Am avut ocazii în prima repriză, dar nu a intrat mingea. În repriza a doua nu prea am avut ocazii şi un punct este ok. Viaţa merge înainte, suntem în play-out, jucăm să câştigăm play-out-ul.



Sunt echipe bune, m-am uitat şi la celelalte meciuri, va fi un play-out greu pentru noi, dar sperăm să terminăm pe locul 7”, a spus Golofca, la Telekom Sport.

