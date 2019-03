Golofca a ratat singur cu portarul la 0-1, spre finalul partidei.

„Sunt foarte trist. Sper să-mi revin. Am muncit mult. Din păcate, am avut calificarea în picior, dar am ratat acea fază, m-am grăbit și am ratat. Vom merge acasă acum, mâine vom avea discuții și vom vedea. Vreau să-mi cer scuze suporterilor, colegilor și întregului club pentru acea ratare. Chiar mi-am dorit să marchez. Ne-am dorit foarte mult să jucăm în play-off. Dacă marcam acolo, eram noi în play-off”, a declarat Golofca , citat de Gsp

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui FC Botoșani, a fost și el dezamăgit de rezultat:

„Prima repriză a aparținut Viitorului, dar în a doua parte lucrurile s-au schimbat.... citeste mai mult

acum 20 min. in Locale, Vizualizari: 13 , Sursa: Botosaneanul in