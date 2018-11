Liviu Antal (29 de ani) s-a despărţit de Zalgiris Vilnius, anunţă Sportul Sălăjean. Golgheterul la finalul sezonului în Lituania, cu 23 de goluri, Antal a spus că nu vrea să revină în acest moment în România. Atacantul a recunoscut de asemenea că este în discuţii cu mai multe echipe, toate din străinătate.

"Mi-am terminat contractul în Lituania, iar acum vreau să mă relaxez o perioadă. Mă bucur enorm că în 2017 am luat decizia să plec în Lituania. Am avut primele şase luni mai grele până ce m-am acomodat cu terenul sintetic şi cu campionatul, dar în 2018 am avut un an foarte bun. Păcat că nu am câştigat şi campionatul. Mulţumesc tuturor celor... citeste mai mult

acum 54 min. in Sport, Vizualizari: 25 , Sursa: Pro Sport in