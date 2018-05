Warriors at Wizards 2/3/16

Vedeta Stephen Curry, cu 28 de puncte înscrise, a propulsat-o pe Golden State Warriors în finala Conferinţei de Vest a campionatului profesionist nord-american de baschet, NBA, în care va întâlni echipa Houston Rockets.

In meciul cu numărul cinci al seriei, Golden State Warriors, campioana en titre, a învins-o cu 113-104 pe New Orleans Pelicans şi şi-a adjudecat semifinala cu scorul general de 4-1.

În finala Conferinţei de Vest, Golden State va da piept cu Houston Rockets, care s-a impus cu 4-1 la general după ce a câştigat, tot marţi, cu 112-102, în faţa formaţiei Utah Jazz. Chris Paul a... citeste mai mult