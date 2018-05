Sony Interactive Entertainment (SIE) a anunțat astăzi vânzări globale de peste 3,1 milioane de copii ale jocului God of War în primele trei zile de la lansarea sa exclusivă pe PlayStation 4 (PS4)*1. Jocul a devenit astfel cel mai bine vândut titlu first party pentru PS4. Creat de Santa Monica Studio, SIE Worldwide Studios (SIE WWS), God of War a fost lansat în cadrul francizei după o pauză de opt ani. Acesta este în prezent unul din cele mai apreciate jocuri din istoria PS4, mulți jucători considerând lansarea sa o reinterpretare excepțională și îndrăzneață a seriei iconice.

