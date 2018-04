Sony Interactive Entertainment anunță astăzi lansarea God of War, disponibil atât în variantă digitală, pe PlayStation Store, dar și la partenerii PlayStation. Jocul a fost dezvoltat de Studioul Santa Monica timp de 5 ani și s-a bucurat de un număr record de recenzii la nivel mondial, multe dintre acestea acordându-i cel mai mare scor.

Față de jocul anterior al seriei, acțiunea din noul God of War are loc în lumea dură a zeilor și monștrilor scandinavi, unde Kratos trebuie să îndeplinească o misiune personală. Pentru prima oară, cel mai important obiectiv al lui Kratos este să îi ofere protecție lui Atreus, propriul său... citeste mai mult

azi, 17:24 in IT&C, Vizualizari: 55 , Sursa: Agora in