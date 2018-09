La data de 23 ianuarie, in jurul orei 9:00, politistii Serviciului Rutier au depistat in trafic, in afara localitatii Sarca, un auto marca BMW X6, care se deplasa dinspre Baltati catre Iasi, cu viteza de 208 km/h, limita legala pe acel sector de drum...

Buna ziua Iasi, 24 Ianuarie 2017