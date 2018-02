Go ELECTRIC! cu UniCredit Leasing: Episodul 2/BMW i3

Am descoperit mai multe feţe ale maşinii electrice, în acest caz un BMW i3. Am fost încântaţi în primele zile, când încă afară erau peste 15 grade, de consumul mediu de 10,5 kWh. Cei drept, am şi adoptat un stil de condus de parcă eram în vizită într-un depozit de porţelanuri.

Dar a venit iarna, şi mediul de exprimare a variat între minus câteva grade dimineaţa dimineaţa, pentru ca spre amiază să nu depăşim 3-4 grade. Nu am activat nici opţiunea de preîncălzire a maşinii dimineaţa. Este o funcţie care îţi... citeste mai mult

azi, 13:55 in Life, Vizualizari: 22 , Sursa: Adevarul in