Mihai Teja, nou antrenor al vicecampioanei Ligii 1 Betano, va aduce la FCSB mai mulţi jucători, printre care şi pe fostul său elev de la Gaz Metan, Carlos Fortes (24 de ani). Fotbalistul are câteva kilograme în plus, iar patronul Becali doreşte să-i pună în contract o clauză prin care e obligat să se menţină la greutatea optimă altfel va plăti. După această discuţie, omul de afaceri a anunţat că şi lui Gnohere îi va pune în acord un astfel de paragraf, ştiut fiind faptul că Bizonul are şi el probleme de acest gen.

"L-am întrebat pe Mihai (n.r. - Mihai Teja) de Fortes, şi mi-a spus, ’da, nea Gigi, e foarte bun jucător’, dar a spus-o numai cu... citeste mai mult