Harlem Gnohere, omul care a deschis scorul în derby-ul cu Dinamo, i-a acuzat pe suporterii adverşi de scandări rasiste la finalul partidei cu FCSB. Vârful vicecampioanei a recunoscut că i-a transmis arbitrului faptul că fanii lui Dinamo imită sunetul scos de maimuţe. Gnohere a spus că nu e pentru prima oară când trece prin aşa ceva.

"Sunt bine. Suntem supăraţi pentru că Dinamo a marcat pe final. Am jucat bine în prima repriză şi în a doua ne-am mişcat mai greu. Am repetat schema la antrenament (n.r referitor la golul de 1-0). Dică a vorbit cu mine pentru faza asta şi am reuşit să marchez.

Nu e pentru prima oară (n.r când aude scandări rasiste). Şi anul... citeste mai mult