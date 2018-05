Dupa un rodaj de o jumatate de an la Atletic Fieni, cu care a promovat in Liga a 3-a, Dragos Cernea s-a reintors la echipa mama, F.C. Municipal, unde s-a integrat perfect. Micutul fundas stanga ofera fapte contra vorbe. Are atitudine si agresivitate....

Dambovita, 26 August 2011