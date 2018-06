AS Energia Negreşti Oaş (Satu Mare), AS Gloria 2015 Corneşti (Dâmboviţa), AS Unirea Cristuru Secuiesc (Harghita) şi AS Victoria Leţcani (Iaşi) nu au primit din partea FRF drept de participare la barajul pentru promovarea în Liga 3 fiindcă nu au...