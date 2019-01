Drama muzicală ''A Star Is Born" se află în competiţie strânsă cu filmul biografic ''Vice", comedia istorică "The Favourite" şi drama itinerantă "Green Book" la cea de-a 76-a ediţie a Globurilor de Aur, notează vineri AFP.

Chiar dacă pelicula ''Vice'', un film biografic în care Christian Bale interpretează rolul politicianului american Dick Cheney, a primit cele mai multe nominalizări - şase - la Globurile de Aur 2019, în ultima lună majoritatea experţilor de la Hollywood pariază pe ''A Star Is Born", pe care îl cotează cu cele mai multe şanse la trofeele... citeste mai mult

