Frances McDormand a primit duminică seară, în cadrul celei de a 75-a ediţii a Globurilor de Aur, premiul pentru cea mai bună actriţă într-o dramă.

Rolul unei mame care se luptă cu sistemul pentru a obţine dreptate pentru fiica sa ucisă i-a adus câştig de cauză în confruntarea cu Jessica Chastain ("Molly's Game"), Sally Hawkins ("The Shape of Water"), Meryl Streep ("The Post") şi Michelle Williams ("All the Money in the World"), scrie agerpres.

